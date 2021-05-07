Поминальні дні: РНБО попередила українців про можливі провокації з боку Росії
Сьогодні, 13:50
Жителів України просять уникати скупчень на цвинтарях у ці вихідні – з боку російських окупантів можливі нові провокації.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) проходитимуть у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.
«У минулі вихідні окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріл мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться у повідомленні.
Через можливі провокації українців просять:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;
- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) проходитимуть у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.
«У минулі вихідні окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріл мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться у повідомленні.
Через можливі провокації українців просять:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;
- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
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