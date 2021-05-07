 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Поминальні дні: РНБО попередила українців про можливі провокації з боку Росії

Поминальні дні: РНБО попередила українців про можливі провокації з боку Росії
Жителів України просять уникати скупчень на цвинтарях у ці вихідні – з боку російських окупантів можливі нові провокації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) проходитимуть у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.

«У минулі вихідні окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріл мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться у повідомленні.

Через можливі провокації українців просять:

- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;

- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поминальні дні, провокації РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ
Сьогодні, 13:22
На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки
Сьогодні, 10:49
ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії
Сьогодні, 10:20
На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах
Сьогодні, 10:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поминальні дні: РНБО попередила українців про можливі провокації з боку Росії
Сьогодні, 13:50
Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ
Сьогодні, 13:22
У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках
Сьогодні, 12:55
Безвісти зниклу 15-річну волинянку знайшли на Одещині
Сьогодні, 12:20
На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Поминальні дні: українцям розповіли, чому не варто нести на кладовища штучні квіти. ВІДЕО Поминальні дні: українцям розповіли, чому не варто нести на кладовища штучні квіти. ВІДЕО
07 травень, 2021, 19:00
На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища На Волині у поминальні дні можуть закрити всі кладовища
22 квітень, 2020, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поминальні дні: РНБО попередила українців про можливі провокації з боку Росії
Сьогодні, 13:50
 0
Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ
Сьогодні, 13:22
 0
У Харкові окупанти вгатили по лікарні та житлових будинках
Сьогодні, 12:55
 0
Безвісти зниклу 15-річну волинянку знайшли на Одещині
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині обвалилася закинута будівля, де гралися діти: двоє постраждали
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8