Поминальні дні: РНБО попередила українців про можливі провокації з боку Росії





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Поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) проходитимуть у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.



«У минулі вихідні окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріл мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться у повідомленні.



Через можливі провокації українців просять:



- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;



- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів України просять уникати скупчень на цвинтарях у ці вихідні – з боку російських окупантів можливі нові провокації.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.Поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) проходитимуть у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.«У минулі вихідні окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріл мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться у повідомленні.Через можливі провокації українців просять:- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

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