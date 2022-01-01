Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ





Про це



На записі – розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».



«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».



Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших – російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть у обороні, а не наступатимуть. Але і це не подіяло.

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