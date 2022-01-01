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Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ

Російські окупанти відмовляються йти на Чорнобаївку, – СБУ
В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити у Херсонській області.

На записі – розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших – російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть у обороні, а не наступатимуть. Але і це не подіяло.

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Теги: СБУ, перехоплення розмови, окупанти, Чорнобаївка, війна, Росія
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