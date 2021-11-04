Безвісти зниклу 15-річну волинянку знайшли на Одещині

Безвісти зниклу 15-річну волинянку знайшли на Одещині
Поліцейські розшукали безвісти зниклу волинянку на Одещині .

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Співробітники ювенальної превенції ГУНП у Волинській області спільно із поліцейськими Рівненської та Одеської областей встановили місцезнаходження безвісти зниклої неповнолітньої. Ніяких протиправних дій проти неї скоєно не було.

Вчора ввечері до поліції звернулась мешканка Нововолинська та повідомила, що 25 квітня зникла її 15-річна дочка.

Сьогодні поліцейські уже знайшли дівчину та передадуть батькам. Загрози життю та здоров’ю неповнолітньої немає.

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Теги: розшук, волинянка, Одещина
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