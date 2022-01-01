Для в’їзду до Польщі автомобілістам знову треба мати «Зелену картку»

Для в’їзду до Польщі автомобілістам знову треба мати «Зелену картку»
В Нацбанку України повідомили, що 28 квітня дізналися від іноземних партнерів про те, що під час перетину кордону до Польщі знову необхідно мати страховий поліс "Зелена картка".

Про це йдеться у повідомленні НБУ 29 квітня.

Від початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови власними авто без полісу "Зелена картка".

28 квітня 2022 року Національний банк отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що під час перетину кордону з Польщею знову необхідно мати поліс "Зелена картка". Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами. Тож НБУ рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати цей страховий поліс.

Там також поінформували, що на сьогодні укласти угоду міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Вартість полісу залежить від типу транспорту, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не більше року.

Процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спрощено у зв'язку з воєнним станом. Оформити поліс можна онлайн через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна надати з будь-якого ґаджета.

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Теги: Зелена карта, Польща, автомобілісти
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Коментарі 1
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ДЕМОСРАТИЧНІ вулєньські нувене вперто не хочуть розмішувати комент до опусу Бондарчука проти Порошенка: "10 червня 2010 — указом президента Віктора Януковича - звільнений з посади генерального директора «Укрспецекспорта» 10 червня 2010 Бондарчук був звільнений з посади директора «Укрспецекспорту» і через місяць оформив банківський вклад на 12 млн доларів.[3] У листопаді 2014 Бондарчук договір розірвав і вніс 10 млн доларів на депозитний рахунок матері у філії «Місто Банк». Від 19 липня 2014 розслідується справа за фактом вчинення службовими особами «Укрспецекспорту» шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів в особливо великих розмірах – перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» 7,6 млн доларів та 69 000 євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У грудні 2014 гроші на рахунку матері Бондарчука були заарештовані як такі, що могли мати злочинне походження. ПАТРІЙОТИЗМОМ АЖ СМЕРДИТЬ !!!!!!!!!!!
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