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На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки

На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки
На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.

Про це пишие "Суспільне".

Група бійців спеціального призначення Національної гвардії, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника.

Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ.

Зазначається, що після цього Збройні сили відпрацювали по російських позиціях важким та прицільним вогнем артилерії, а гвардійці здійснювали корегування вогню.

За словами нагвардійців, було знищено понад 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ.

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Теги: Ізюм, нацгвардійці, знищили техніку, Росія, війна
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