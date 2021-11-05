У Луцьку чоловік побив службову особу: його затримали





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зловмисника затримали правоохоронці. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.



Йому загрожує, зокрема, від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 28 квітня, по вулиці Глушець у Луцьку. Місцевий житель наніс тілесні ушкодження службовій особі, котра виконувала свої функціональні обов’язки.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зловмисника затримали правоохоронці. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.Йому загрожує, зокрема, від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію