У Луцьку чоловік побив службову особу: його затримали

У Луцьку чоловік побив службову особу: його затримали
У четвер, 28 квітня, по вулиці Глушець у Луцьку. Місцевий житель наніс тілесні ушкодження службовій особі, котра виконувала свої функціональні обов’язки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зловмисника затримали правоохоронці. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Йому загрожує, зокрема, від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, побиття, службова особа
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Коментарі 1
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хоча це і незаконно, але скоріш за все правильно, бо ті у"обки землі не чують під ногами
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