У Луцьку зіткнулися маршрутка і бус
Сьогодні, 10:11
У Луцьку сьогодні, 30 квітня, на проспекті Молоді зіткнулися маршрутка № 9 та Opel Vivaro.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Так, зі слів свідків події, автопригода сталася через недотримання безпечної дистанції.
Обставини встановлюються. Попередньо – без постраждалих.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Так, зі слів свідків події, автопригода сталася через недотримання безпечної дистанції.
Обставини встановлюються. Попередньо – без постраждалих.
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