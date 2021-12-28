У Луцьку зіткнулися маршрутка і бус

У Луцьку зіткнулися маршрутка і бус
У Луцьку сьогодні, 30 квітня, на проспекті Молоді зіткнулися маршрутка № 9 та Opel Vivaro.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Так, зі слів свідків події, автопригода сталася через недотримання безпечної дистанції.

Обставини встановлюються. Попередньо – без постраждалих.

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Теги: ДТП, Луцьк, маршрутка
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