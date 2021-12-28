У Луцьку зіткнулися маршрутка і бус





Про це пише Інформаційне агентство



Так, зі слів свідків події, автопригода сталася через недотримання безпечної дистанції.



Обставини встановлюються. Попередньо – без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 30 квітня, на проспекті Молоді зіткнулися маршрутка № 9 та Opel Vivaro.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини. Так, зі слів свідків події, автопригода сталася через недотримання безпечної дистанції.Обставини встановлюються. Попередньо – без постраждалих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію