Громади Волині отримають мобільні цифрові валізи

Громади Волині отримають мобільні цифрові валізи
В умовах війни надзвичайно важливо забезпечувати людей доступом до адміністративних послуг. Так, дві громади Волині матимуть мобільні цифрові валізи – пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП.

Про це інформують у Волинській ОВА.

Таким чином ті, хто не може прийти до ЦНАПу, отримуватимуть адмінпослуги вдома.

Послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю, старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні, або ж проживає у віддалених населених пунктах громади.

Наразі отримають цифрові валізи тільки пілотні громади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.

На Волині це ЦНАПи Шацької та Любешівської громад.

Варто зазначити, цей проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

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Теги: Волинь, громади, цифрові валізи
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