Громади Волині отримають мобільні цифрові валізи
Сьогодні, 09:24
В умовах війни надзвичайно важливо забезпечувати людей доступом до адміністративних послуг. Так, дві громади Волині матимуть мобільні цифрові валізи – пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП.
Про це інформують у Волинській ОВА.
Таким чином ті, хто не може прийти до ЦНАПу, отримуватимуть адмінпослуги вдома.
Послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю, старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні, або ж проживає у віддалених населених пунктах громади.
Наразі отримають цифрові валізи тільки пілотні громади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.
На Волині це ЦНАПи Шацької та Любешівської громад.
Варто зазначити, цей проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.
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Про це інформують у Волинській ОВА.
Таким чином ті, хто не може прийти до ЦНАПу, отримуватимуть адмінпослуги вдома.
Послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю, старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні, або ж проживає у віддалених населених пунктах громади.
Наразі отримають цифрові валізи тільки пілотні громади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.
На Волині це ЦНАПи Шацької та Любешівської громад.
Варто зазначити, цей проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.
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