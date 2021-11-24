Громади Волині отримають мобільні цифрові валізи





Про це



Таким чином ті, хто не може прийти до ЦНАПу, отримуватимуть адмінпослуги вдома.



Послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю, старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні, або ж проживає у віддалених населених пунктах громади.



Наразі отримають цифрові валізи тільки пілотні громади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.



На Волині це ЦНАПи Шацької та Любешівської громад.



Варто зазначити, цей проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

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