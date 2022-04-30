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На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах

На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах
Російська армія випустила ракети по Дніпропетровській області, біля Гуляйполя у Запорізькій області – запеклі бої, у Донецькій області росіяни атакують ракетами, літаками та артилерією, Луганська, Харківська та Херсонська області потерпають від обстрілів.

Про це пише "Українська правда".

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.

Запоріжжя: ніч – спокійно.

У Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється.

Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена.

Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с.Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області.

Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.

Лиман – постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.

В Очеретинській територіальній громаді "почали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем", вибухи продовжуються, постраждалих поки немає.

Маріуполь: без змін.

Херсонщина: ворог продовжує бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян.

Критичною залишається ситуація у селах, які межують із Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації.

Ситуація в області залишається складною.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській Кіровоградській, Черкаській Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

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Теги: війна, Росія, Україна
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