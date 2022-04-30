На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах





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На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.



Запоріжжя: ніч – спокійно.



У Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється.



Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена.



Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.



Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с.Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області.



Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.



Лиман – постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.



В Очеретинській територіальній громаді "почали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем", вибухи продовжуються, постраждалих поки немає.



Маріуполь: без змін.



Херсонщина: ворог продовжує бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян.



Критичною залишається ситуація у селах, які межують із Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації.



Ситуація в області залишається складною.



Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській Кіровоградській, Черкаській Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

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