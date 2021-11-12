Волинська митниця розпочала службову перевірку щодо пропуску контрабанди цигарок до Польщі

Волинська митниця розпочала службову перевірку щодо пропуску контрабанди цигарок до Польщі
У зв’язку із резонансом, якого набула поширена у телеграм-каналах інформація про затримання польськими правоохоронцями вантажівки з волинськими номерними знаками, в якому знаходилось 1000 ящиків цигарок українського виробника без акцизних марок, Волинська митниця розпочала службову перевірку.

Про це інформують на сторінці митниці.

У телеграм-каналі йдеться, що 29 квітня польські правоохоронці на трасі, неподалік міжнародного пункту пропуску «Дорохуськ», зупинили вантажівку з напівпричепом, яка прибула до Республіки Польща з України в зоні діяльності Волинської митниці ДМС.

У митниці заявляють, що для дослідження усіх обставин пропуску цієї вантажівки польській стороні скерували відповідний запит.

Для з'ясування можливої причетності працівників Волинської митниці до протиправного переміщення прихованого від митного контролю вантажу, наказом керівника митниці Миколи Татарчука призначено службову перевірку.

Її висновки обов'язково стануть предметом розгляду українських правоохоронців, до яких уже скероване повідомлення.

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Теги: Волинська митниця, контрабанда, службове розслідування
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