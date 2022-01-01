ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії





Про це інформує Генштаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1008 (+22) од,

- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,

- артилерійських систем – 436 (+1) од,

- РСЗВ - 151 (+0) од,

- засоби ППО - 77 (+4) од,

- літаків – 190 (+1) од,

- гелікоптерів – 155 (+0) од,

- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,

- кораблі /катери - 8 (+0) од,

- цистерн з ПММ - 76 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).

- Спеціальна техніка - 32 (+1).

- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбук Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1008 (+22) од,- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,- артилерійських систем – 436 (+1) од,- РСЗВ - 151 (+0) од,- засоби ППО - 77 (+4) од,- літаків – 190 (+1) од,- гелікоптерів – 155 (+0) од,- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,- кораблі /катери - 8 (+0) од,- цистерн з ПММ - 76 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).- Спеціальна техніка - 32 (+1).- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.Дані уточнюються.

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