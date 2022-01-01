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ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії

ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії
Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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