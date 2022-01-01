ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії
Сьогодні, 10:20
Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.
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