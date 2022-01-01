Російська армія вбила більше маріупольців, ніж нацисти в період Другої світової війни





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Впродовж 2 років окупації Маріуполя німецькі нацисти вбили близько 10 тисяч людей. Натомість росіяни вбили удвічі більше й всього за 2 місяці.



"За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Він додав, що рашизм – це фашизм 21 століття й тепер "немає жодних сумнівів чи ілюзій". Бойченко зауважив, що людство заплатило високу ціну за перемогу над нацизмом у минулому столітті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж 2 останніх місяців російська армія вбила вдвічі більше маріупольців, аніж нацисти за два роки окупації Маріуполя в період Другої світової війни.Про це йдеться на сторінці Маріупольської міськради.Впродовж 2 років окупації Маріуполя німецькі нацисти вбили близько 10 тисяч людей. Натомість росіяни вбили удвічі більше й всього за 2 місяці."За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців", – сказав мер МаріуполяВін додав, що рашизм – це фашизм 21 століття й тепер "немає жодних сумнівів чи ілюзій". Бойченко зауважив, що людство заплатило високу ціну за перемогу над нацизмом у минулому столітті.

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