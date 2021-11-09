Польща продовжила безкоштовний проїзд у поїздах для українців





Не платити за поїздку у потязі можна буде ще впродовж місяця. Тобто до 31 травня, пише



На безкоштовний проїзд мають право лише ті українці, які перетнули кордон після 24 лютого та належать до однієї з категорій:



- діти до 18 років;

- жінки незалежно від віку;

- чоловіки віком від 60 років;

- чоловіки будь-якого віку, якщо вони мають інвалідність або ж - обмежену рухливість.



Українці повинні взяти квиток про безкоштовний проїзд. Його видають за наявності паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.



Користуватися такою пільгою можна у вагонах 2 класу поїздів PKP Intercity.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща продовжує допомагати українцям, які втекли від війни. Зокрема, нашим громадянам продовжили ще на місяць право безкоштовно користуватися поїздами.Не платити за поїздку у потязі можна буде ще впродовж місяця. Тобто до 31 травня, пише 24 канал. На безкоштовний проїзд мають право лише ті українці, які перетнули кордон після 24 лютого та належать до однієї з категорій:- діти до 18 років;- жінки незалежно від віку;- чоловіки віком від 60 років;- чоловіки будь-якого віку, якщо вони мають інвалідність або ж - обмежену рухливість.Українці повинні взяти квиток про безкоштовний проїзд. Його видають за наявності паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.Користуватися такою пільгою можна у вагонах 2 класу поїздів PKP Intercity.

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