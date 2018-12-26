Від рук російського окупанта загинув волинянин
Сьогодні, 16:13
Захищаючи рідну землю від російського загарбника загинув уродженець м.Любомль Кочубей Ярослав Васильович.
Про це повідомляє мер Любомля Роман Ющук у фейсбук. Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.
У Героя залишилась донька та вагітна дружина, які разом з Ярославом проживали у м.Мукачево.
"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - написав Ющук.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомляє мер Любомля Роман Ющук у фейсбук. Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.
У Героя залишилась донька та вагітна дружина, які разом з Ярославом проживали у м.Мукачево.
"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - написав Ющук.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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