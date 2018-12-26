Від рук російського окупанта загинув волинянин

Кочубей Ярослав Васильович.



Про це повідомляє мер Любомля Роман Ющук у



У Героя залишилась донька та вагітна дружина, які разом з Ярославом проживали у м.Мукачево.



"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - написав Ющук.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



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