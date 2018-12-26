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Від рук російського окупанта загинув волинянин

Від рук російського окупанта загинув волинянин
Захищаючи рідну землю від російського загарбника загинув уродженець м.Любомль Кочубей Ярослав Васильович.

Про це повідомляє мер Любомля Роман Ющук у фейсбук. Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.

У Героя залишилась донька та вагітна дружина, які разом з Ярославом проживали у м.Мукачево.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", - написав Ющук.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Любомль, волинянин, загинув
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