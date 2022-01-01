Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Сьогодні, 16:20
Анджеліна Джолі приїхала до Львова і зайшла попити кави до одного із закладів. У телеграм-каналах з'явилось відео, яке зазнімкували очевидці у Львові.
Про це пише ТСН.
Голлівудська акторка і спеціальний посол ООН у справах біженців зайшла до "Львівських круасанів" попити кави. Гості закладу Джолі впізнали.
Акторка теж помітила, що її знімають на відео та помахала на камеру рукою. А ось хлопець, який сидів за столиком поруч і був захоплений чимось у своєму телефоні, голлівудську зірку не помітив.
Зазначимо, Анджеліна Джолі від перших днів війни в Україні підтримує нашу країну. До Львова акторка, мабуть, приїхала, щоб поспілкуватися з біженцями. У своєму блогу в Instagram зірка поки що відео не публікувала.
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Про це пише ТСН.
Голлівудська акторка і спеціальний посол ООН у справах біженців зайшла до "Львівських круасанів" попити кави. Гості закладу Джолі впізнали.
Акторка теж помітила, що її знімають на відео та помахала на камеру рукою. А ось хлопець, який сидів за столиком поруч і був захоплений чимось у своєму телефоні, голлівудську зірку не помітив.
Зазначимо, Анджеліна Джолі від перших днів війни в Україні підтримує нашу країну. До Львова акторка, мабуть, приїхала, щоб поспілкуватися з біженцями. У своєму блогу в Instagram зірка поки що відео не публікувала.
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