Анджеліна Джолі приїхала до Львова

Анджеліна Джолі приїхала до Львова і зайшла попити кави до одного із закладів. У телеграм-каналах з'явилось відео, яке зазнімкували очевидці у Львові.



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Голлівудська акторка і спеціальний посол ООН у справах біженців зайшла до "Львівських круасанів" попити кави. Гості закладу Джолі впізнали.



Акторка теж помітила, що її знімають на відео та помахала на камеру рукою. А ось хлопець, який сидів за столиком поруч і був захоплений чимось у своєму телефоні, голлівудську зірку не помітив.



Зазначимо, Анджеліна Джолі від перших днів війни в Україні підтримує нашу країну. До Львова акторка, мабуть, приїхала, щоб поспілкуватися з біженцями. У своєму блогу в Instagram зірка поки що відео не публікувала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! приїхала до Львова і зайшла попити кави до одного із закладів. У телеграм-каналах з'явилось відео, яке зазнімкували очевидці у Львові.Про це пише ТСН. Голлівудська акторка і спеціальний посол ООН у справах біженців зайшла до "Львівських круасанів" попити кави. Гості закладу Джолі впізнали.Акторка теж помітила, що її знімають на відео та помахала на камеру рукою. А ось хлопець, який сидів за столиком поруч і був захоплений чимось у своєму телефоні, голлівудську зірку не помітив.Зазначимо, Анджеліна Джолі від перших днів війни в Україні підтримує нашу країну. До Львова акторка, мабуть, приїхала, щоб поспілкуватися з біженцями. У своєму блогу в Instagram зірка поки що відео не публікувала.

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