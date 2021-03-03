«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків





Про це



Також припинили роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.



Там пообіцяли скоро все відновити та вибачились за незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди «Укрзалізниці».Про це йдеться у соцмережах компанії.Також припинили роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.Там пообіцяли скоро все відновити та вибачились за незручності.

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