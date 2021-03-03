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«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків

«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди «Укрзалізниці».

Про це йдеться у соцмережах компанії.

Також припинили роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Там пообіцяли скоро все відновити та вибачились за незручності.

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Теги: Укрзалізниця, квитки, продаж
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