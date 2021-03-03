«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди «Укрзалізниці».
Про це йдеться у соцмережах компанії.
Також припинили роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.
Там пообіцяли скоро все відновити та вибачились за незручності.
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Про це йдеться у соцмережах компанії.
Також припинили роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.
Там пообіцяли скоро все відновити та вибачились за незручності.
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