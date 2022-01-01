 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Обмін полоненими: додому повернули 14 українців

Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 30 квітня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!", – написала Верещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Сьогодні, 17:00
Від рук російського окупанта загинув волинянин
Сьогодні, 16:13
На Херсонщині окупанти встановили пам’ятник Леніну
Сьогодні, 15:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою
Сьогодні, 18:29
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 18:15
«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Сьогодні, 17:00
Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
З російського полону звільнили 45 українців З російського полону звільнили 45 українців
28 квітень, 18:06
Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців Відбувся 5-ий обмін полоненими: додому їдуть 76 українців
19 квітень, 15:32
Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців Відбувся четвертий обмін полоненими: додому їдуть 30 українців
14 квітень, 15:08
На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах
Сьогодні, 10:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою
Сьогодні, 18:29
 0
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 18:15
 0
«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
 0
У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Сьогодні, 17:00
 0
Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8