Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 18:15
Сьогодні, 30 квітня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими.
Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!", – написала Верещук.
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Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!", – написала Верещук.
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