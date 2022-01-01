Обмін полоненими: додому повернули 14 українців





Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!", – написала Верещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 квітня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін полоненими.Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!", – написала Верещук.

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