У Волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою





Про це розповіла Любов Коць.



Для волинян стали доступними справи на 40 громадян репресованих радянською владою, які були згодом реабілітовані. Справи описані на 1 693 сторінках, які нині оцифрували працівники обласного державного архіву.



Найбільше, — каже Любов Коць, — її вразила справа репресованого Юзефа Кока, якого затримали при спробі нелегального перетину кордону та звинуватили в цьому. Чоловік втікав від війни, був відомим ветеринарним лікарем, відсидів три роки у радянській тюрмі. Був визнаний жертвою радянських репресій та реабілітований у 1989 році.



Загалом оприлюднено вже 917 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті архіву в рубриці "Електронний архів" оприлюднили 40 кримінальних справ несудових органів за 1938-1992 років з архіву КДБ при Раді Міністрів УРСР у Волинській області".Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу архівуДля волинян стали доступними справи на 40 громадян репресованих радянською владою, які були згодом реабілітовані. Справи описані на 1 693 сторінках, які нині оцифрували працівники обласного державного архіву.Найбільше, — каже Любов Коць, — її вразила справа репресованого Юзефа Кока, якого затримали при спробі нелегального перетину кордону та звинуватили в цьому. Чоловік втікав від війни, був відомим ветеринарним лікарем, відсидів три роки у радянській тюрмі. Був визнаний жертвою радянських репресій та реабілітований у 1989 році.Загалом оприлюднено вже 917 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

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