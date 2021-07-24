У Волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою

У Волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою
На сайті архіву в рубриці "Електронний архів" оприлюднили 40 кримінальних справ несудових органів за 1938-1992 років з архіву КДБ при Раді Міністрів УРСР у Волинській області".

Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу архіву Любов Коць.

Для волинян стали доступними справи на 40 громадян репресованих радянською владою, які були згодом реабілітовані. Справи описані на 1 693 сторінках, які нині оцифрували працівники обласного державного архіву.

Найбільше, — каже Любов Коць, — її вразила справа репресованого Юзефа Кока, якого затримали при спробі нелегального перетину кордону та звинуватили в цьому. Чоловік втікав від війни, був відомим ветеринарним лікарем, відсидів три роки у радянській тюрмі. Був визнаний жертвою радянських репресій та реабілітований у 1989 році.

Загалом оприлюднено вже 917 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

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Теги: Волинь, архів
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