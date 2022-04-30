Російські окупанти відправили матері українського військовополоненого фото мертвого сина
Сьогодні, 19:00
Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.
Про це розповіла мати військового в коментарі "Українській правді".
Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.
30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.
Обережно, вміст чутливого характеру.
Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.
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Про це розповіла мати військового в коментарі "Українській правді".
Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.
30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.
Обережно, вміст чутливого характеру.
Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.
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Коментарі 1
нема синяка на правій частині тулуба мертвого солдата... це різні тіла...
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