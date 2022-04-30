Російські окупанти відправили матері українського військовополоненого фото мертвого сина

Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.



Про це розповіла мати військового в коментарі



Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.



30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.



Обережно, вміст чутливого характеру.



Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’явранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.Про це розповіла мати військового в коментарі "Українській правді". Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.Обережно, вміст чутливого характеру.Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.

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