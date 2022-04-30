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Російські окупанти відправили матері українського військовополоненого фото мертвого сина

Російські окупанти відправили матері українського військовополоненого фото мертвого сина
Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.

Про це розповіла мати військового в коментарі "Українській правді".

Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.

30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.

Обережно, вміст чутливого характеру.
Російські окупанти відправили матері українського військовополоненого фото мертвого сина

Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.

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Теги: Маріуполь, полонений, матір, фото мертвого сина, Росія
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Коментарі 1
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нема синяка на правій частині тулуба мертвого солдата... це різні тіла...
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