Погода у Луцьку на завтра, 1 травня

1 травня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 7°С до 16°С.Народний прогноз погоди: 1 травня відзначається день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: "Сій моркву і буряк на Кузьму". У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, агруз, зеленіє чорна смородина.