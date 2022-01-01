Погода у Луцьку на завтра, 1 травня

Погода у Луцьку на завтра, 1 травня
1 травня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 7°С до 16°С.

Народний прогноз погоди: 1 травня відзначається день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: "Сій моркву і буряк на Кузьму". У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, агруз, зеленіє чорна смородина.

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Теги: погода, Луцьк
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