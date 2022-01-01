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Росія обстріляла Одещину: пошкоджена аеропортна смуга

Росія обстріляла Одещину: пошкоджена аеропортна смуга
Росіяни випустили ракети по Одеській області, внаслідок чого пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Про це повідомляє ОК «Південь».

«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Одещина, росіяни, аеропорт
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