Росія обстріляла Одещину: пошкоджена аеропортна смуга
Сьогодні, 20:33
Росіяни випустили ракети по Одеській області, внаслідок чого пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.
Про це повідомляє ОК «Південь».
«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє ОК «Південь».
«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться в повідомленні.
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