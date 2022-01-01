Росія обстріляла Одещину: пошкоджена аеропортна смуга





Про це повідомляє ОК «Південь».



«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни випустили ракети по Одеській області, внаслідок чого пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.Про це повідомляє ОК «Південь».«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться в повідомленні.

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