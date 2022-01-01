«Укрпошта» анонсувала продаж мерчу з «російським кораблем»





Про це Ігор Смілянський.



Він запевнив, що всі, хто замовив та оплатив марки у новому та старому інтернет-магазинах, їх отримають. Усього планують відправити 14 тис. замовлень, а саме 86 тис. марок. В день відправляють до 2-2,5 тис. замовлень.



«До кінця наступного тижня плануємо всіх їх відправити», – запевняє Смілянський.



1-го травня в інтернет-магазині будуть доступні ще 5 тис. замовлень або 30 тис. марок.



«Ну і у всіх, хто не встигне придбати марку в інтернет-магазині, буде ще шанс зробити це на декількох благодійних аукціонах, які я оголошу наступного тижня», – говорить голова «Укрпошти».



Також додатково користувачі зможуть придбати різну продукцію з зображенням марки: футболки, світшоти та магніти.



«Магніти вже також доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ», – розповідає директор «Укрпошти».



Він також зазначив, що підприємство не давало згоду на використання зображення марки жодному продавцю.



«Тобто, весь інший мерч, із зображенням марки, це є “контрабанда з Малой Арнаутской”,» – каже Смілянський.



В «Укрпошті» пообіцяли, що після того, як закриють всі питання стосовно марки «Корабель НА», розпочнуть готуватися до продажів марки «Корабель ВСЬО».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 9-го травня «Укрпошта» планує «закрити» всі борги щодо популярної марки «Російській воєнний корабель, іди на …» та запустити з 1-го травня продаж мерчу з її зображенням.Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти»Він запевнив, що всі, хто замовив та оплатив марки у новому та старому інтернет-магазинах, їх отримають. Усього планують відправити 14 тис. замовлень, а саме 86 тис. марок. В день відправляють до 2-2,5 тис. замовлень.«До кінця наступного тижня плануємо всіх їх відправити», – запевняє Смілянський.1-го травня в інтернет-магазині будуть доступні ще 5 тис. замовлень або 30 тис. марок.«Ну і у всіх, хто не встигне придбати марку в інтернет-магазині, буде ще шанс зробити це на декількох благодійних аукціонах, які я оголошу наступного тижня», – говорить голова «Укрпошти».Також додатково користувачі зможуть придбати різну продукцію з зображенням марки: футболки, світшоти та магніти.«Магніти вже також доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ», – розповідає директор «Укрпошти».Він також зазначив, що підприємство не давало згоду на використання зображення марки жодному продавцю.«Тобто, весь інший мерч, із зображенням марки, це є “контрабанда з Малой Арнаутской”,» – каже Смілянський.В «Укрпошті» пообіцяли, що після того, як закриють всі питання стосовно марки «Корабель НА», розпочнуть готуватися до продажів марки «Корабель ВСЬО».

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