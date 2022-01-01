З «Азовсталі» змогли вивести 20 цивільних





Зараз у майже повністю зруйнованому місті дотримуються режиму тиші, повідомляє



Подробицями евакуації поділився заступник командира маріупольського «Азова» Святослав Паламар з позивним Калина в офіційному Telegram-каналі полку.



За словами бійця, цілу ніч територію «Азовсталі» обстрілювала ворожа артилерія, через що виникли нові завали і руйнування. Режиму тиші мали дотримуватися з шостої ранку, але почався він на п’ять годин пізніше. Зараз бойових дій справді не ведуть, обидві сторони припинили вогонь, про що повідомив Паламар.



Евакуаційну колону, до якої увійшли співробітники ООН, чекали о шостій ранку. Однак вона прибула із запізненням більш ніж на 12 годин.



«Станом на 19:40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки й діти. І ми сподіваємося, що ті люди поїдуть в Запоріжжя – на підконтрольну Україні територію», – сказав Паламар.



Зараз бійці «Азова» продовжують діставати жителів Маріуполя з-під завалів за допомогою тросів. Захисники міста рятують старших людей, жінок і дітей.



«Стосовно поранених. Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги. Але нам невідомо, чому саме їх не забирають, і про них зовсім не йдеться – щодо їх евакуації на підконтрольну Україні територію», – підсумував Паламар.



Нагадаємо, сьогодні у Маріупольській міській раді повідомили, що з’явилася надія на евакуацію маріупольців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі вдалося дістати з-під завалів на території «Азовсталі» двадцятьох цивільних. Їх відправили в обумовлене місце, звідки група мала вирушити до Запоріжжя.Зараз у майже повністю зруйнованому місті дотримуються режиму тиші, повідомляє УНІАН. Подробицями евакуації поділився заступник командира маріупольського «Азова» Святослав Паламар з позивним Калина в офіційному Telegram-каналі полку.За словами бійця, цілу ніч територію «Азовсталі» обстрілювала ворожа артилерія, через що виникли нові завали і руйнування. Режиму тиші мали дотримуватися з шостої ранку, але почався він на п’ять годин пізніше. Зараз бойових дій справді не ведуть, обидві сторони припинили вогонь, про що повідомив Паламар.Евакуаційну колону, до якої увійшли співробітники ООН, чекали о шостій ранку. Однак вона прибула із запізненням більш ніж на 12 годин.«Станом на 19:40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки й діти. І ми сподіваємося, що ті люди поїдуть в Запоріжжя – на підконтрольну Україні територію», – сказав Паламар.Зараз бійці «Азова» продовжують діставати жителів Маріуполя з-під завалів за допомогою тросів. Захисники міста рятують старших людей, жінок і дітей.«Стосовно поранених. Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги. Але нам невідомо, чому саме їх не забирають, і про них зовсім не йдеться – щодо їх евакуації на підконтрольну Україні територію», – підсумував Паламар.Нагадаємо, сьогодні у Маріупольській міській раді повідомили, що з’явилася надія на евакуацію маріупольців.

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