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Що робила Анджеліна Джолі на Львівщині. ФОТО

Що робила Анджеліна Джолі на Львівщині. ФОТО
Голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі 30 квітня приїхала до України. Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та уже встигла відвідати поранених дітей, переселенців і волонтерів.

Про візит зірки розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Спершу Анджеліна Джолі завітала до однієї з лікарень.

Вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських окупантів по краматорському вокзалу.
Що робила Анджеліна Джолі на Львівщині. ФОТО

"Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію", – написав Козицький.

Також Анджеліна Джолі відвідала школу-інтернат, де спілкувалася та фотографувалася з вихованцями, а також пообіцяла, що приїде ще.

Зірка знайшла час і для того, щоб поспілкуватися з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.

Акторка подякувала їм за працю. Також Джолі говорила з людьми, яким вдалося виїхати із зон активних бойових дій.

Вона вислухала історії евакуйованих та переселенців.
Що робила Анджеліна Джолі на Львівщині. ФОТО

"Для нас усіх цей візит був несподіванкою.

Багато людей, які побачили пані Джолі на Львівщині, не могли повірити, що це дійсно вона. Але від 24 лютого Україна показала усьому світові, що у нас багато неймовірного", – розповів Козицький

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Теги: Джолі, Львівщина
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