Візит Анджеліни Джолі до Львова та черговий обмін полоненими: добрі новини від ВолиньPost за 30 квітня
30 квітень, 23:30
Минає 66 доба протистояння українського народу російській агресії. Ще одна доба, яка назавжди увійде в історію і яка наближає нас до перемоги.
Сміливі українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку. Весь цивілізований світ та відомі люди підтримують Україну, адже ще ніколи в жодній історії зло не перемагало добро. І хоч сьогодні, 30 квітня, Путін не повторив долю свого відомого "кумира", Інформаційне агентство ВолиньPost все одно віднайшло для вас інші хороші новини.
Сьогодні, 28 квітня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії
Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки
Наші ЗСУ знищать стільки рашистів, скільки прийде на цю землю. Група бійців спеціального призначення Національної гвардії, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила і знищила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника.
Польща продовжила безкоштовний проїзд у поїздах для українців
Нас продовжує підтримувати справжній братній народ. Не платити за поїздку у потязі українцям можна буде ще впродовж місяця - до 31 травня.
Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Казкова Маліфісента, смілива Місіс Смітт або розкрадачка гробниць сьогодні "розкрадала" серця львів'ян своєю добротою та чуйністю. 30 квітня до Львова приїхала голлівудська акторка і спеціальний посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі. Зірка від перших днів війни в Україні підтримує нашу країну. Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та відвідала поранених дітей, переселенців і волонтерів.
У Луцьку влаштували акцію на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Те, що болить, але ніколи не здасться - Маріуполь. Наше місто не може бути байдужим до страшних катувань російських окупантів. На Театральному майдані Луцька відбулась акція на підтримку жителів та військових, які від початку березня перебувають в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі.
Прийшли сотні учасників.
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Рашисти продовжують порушувати усі правила війни та беруть в полон цивільних людей, тому ми щоразу чекаємо нових обмінів, аби українці змогли потрапити до рідних. Сьогодні відбувся черговий: додому повернули 14 українців, серед яких - 7 військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності.
«Укрпошта» анонсувала продаж мерчу з «російським кораблем»
Хороша новина для усіх фанатів марок з російським кораблем. До 9-го травня «Укрпошта» планує «закрити» всі борги щодо популярної марки «Російській воєнний корабель, іди на …» та запустити з 1-го травня продаж мерчу з її зображенням.
З «Азовсталі» змогли вивести 20 цивільних
Не можна здаватися жодному українцеві, адже не здається навіть «Азовсталь». Сьогодні у Маріуполі вдалося дістати з-під завалів на території «Азовсталі» двадцятьох цивільних. Їх відправили в обумовлене місце, звідки група мала вирушити до Запоріжжя.
У Луцьку зібрали гроші на ЗСУ під час танцювального майстеркласу. ВІДЕО
У Луцьку відбувся благодійний майстерклас з танців з метою збору грошей для української армії. Повчитися корейським танцям в стилі K-pop прийшли лучани та вимушено переселені українці віком 16-20 років.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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Сміливі українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку. Весь цивілізований світ та відомі люди підтримують Україну, адже ще ніколи в жодній історії зло не перемагало добро. І хоч сьогодні, 30 квітня, Путін не повторив долю свого відомого "кумира", Інформаційне агентство ВолиньPost все одно віднайшло для вас інші хороші новини.
Сьогодні, 28 квітня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ знищили першу тисячу танків Росії
Збройні сили знищили вже 1008 танків та 2445 броньованих машин російських окупаційних військ за час війни.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
На Ізюмському напрямку нацгвардійці знищили понад 30 одиниць російської техніки
Наші ЗСУ знищать стільки рашистів, скільки прийде на цю землю. Група бійців спеціального призначення Національної гвардії, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила і знищила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника.
Польща продовжила безкоштовний проїзд у поїздах для українців
Нас продовжує підтримувати справжній братній народ. Не платити за поїздку у потязі українцям можна буде ще впродовж місяця - до 31 травня.
Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Казкова Маліфісента, смілива Місіс Смітт або розкрадачка гробниць сьогодні "розкрадала" серця львів'ян своєю добротою та чуйністю. 30 квітня до Львова приїхала голлівудська акторка і спеціальний посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі. Зірка від перших днів війни в Україні підтримує нашу країну. Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та відвідала поранених дітей, переселенців і волонтерів.
У Луцьку влаштували акцію на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Те, що болить, але ніколи не здасться - Маріуполь. Наше місто не може бути байдужим до страшних катувань російських окупантів. На Театральному майдані Луцька відбулась акція на підтримку жителів та військових, які від початку березня перебувають в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі.
Прийшли сотні учасників.
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Рашисти продовжують порушувати усі правила війни та беруть в полон цивільних людей, тому ми щоразу чекаємо нових обмінів, аби українці змогли потрапити до рідних. Сьогодні відбувся черговий: додому повернули 14 українців, серед яких - 7 військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності.
«Укрпошта» анонсувала продаж мерчу з «російським кораблем»
Хороша новина для усіх фанатів марок з російським кораблем. До 9-го травня «Укрпошта» планує «закрити» всі борги щодо популярної марки «Російській воєнний корабель, іди на …» та запустити з 1-го травня продаж мерчу з її зображенням.
З «Азовсталі» змогли вивести 20 цивільних
Не можна здаватися жодному українцеві, адже не здається навіть «Азовсталь». Сьогодні у Маріуполі вдалося дістати з-під завалів на території «Азовсталі» двадцятьох цивільних. Їх відправили в обумовлене місце, звідки група мала вирушити до Запоріжжя.
У Луцьку зібрали гроші на ЗСУ під час танцювального майстеркласу. ВІДЕО
У Луцьку відбувся благодійний майстерклас з танців з метою збору грошей для української армії. Повчитися корейським танцям в стилі K-pop прийшли лучани та вимушено переселені українці віком 16-20 років.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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