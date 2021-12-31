 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі

У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
На Театральному майдані Луцька відбулась акція на підтримку жителів та військових, які від початку березня перебувають в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі.

На акцію прийшли більше сотні учасників, — розповіла Суспільному одна із організаторок Ніка Міщук.

Акцію організували 30 квітня, тривала вона пів години. Її учасники влаштували чотири символічні перформанси, — каже організаторка.

На першому була мати з немовлям, на другому українські військові ділилися своїми харчами із дітьми, які нині перебувають у Маріуполі, на третьому — загибла жінка похилого віку та на четвертому учасники акції вишли з зав'язаними очима та плакатами із написами "Глибоко стурбовані".
У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі

Учасники акції хотіли привернути увагу громадськості до того, що нині на заводі "Азовсталь" у Маріуполі знаходяться українські військові, поранені та мирні жителі — діти, жінки, люди похилого віку та їх потрібно евакуювати, — говорить Ніка Міщук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, акція, Маріуполь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 18:15
«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
Від рук російського окупанта загинув волинянин
Сьогодні, 16:13
На Херсонщині окупанти встановили пам’ятник Леніну
Сьогодні, 15:45
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
заголовок шикарний
Відповісти
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 18:15
«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Сьогодні, 17:00
Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Сьогодні, 16:20
Від рук російського окупанта загинув волинянин
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних
28 квітень, 10:03
У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи
02 квітень, 21:00
Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО
31 грудень, 2021, 10:24
У Луцьку відбувся Благодійний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ У Луцьку відбувся Благодійний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
12 грудень, 2021, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою
Сьогодні, 18:29
 0
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
Сьогодні, 18:15
 0
«Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж електронних квитків
Сьогодні, 17:34
 0
У Луцьку влаштували на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Сьогодні, 17:00
 0
Анджеліна Джолі приїхала до Львова
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8