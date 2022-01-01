1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у народного артиста України Василя Зінкевича (на фото).
Вітаємо його зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо його зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:03
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Візит Анджеліни Джолі до Львова та черговий обмін полоненими: добрі новини від ВолиньPost за 30 квітня
30 квітень, 23:30
У Луцьку зібрали гроші на ЗСУ під час танцювального майстеркласу. ВІДЕО
30 квітень, 22:29
Що робила Анджеліна Джолі на Львівщині. ФОТО
30 квітень, 22:10
Медіа