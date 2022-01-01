У Луцьку зібрали гроші на ЗСУ під час танцювального майстеркласу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
У Луцьку відбувається благодійний майстерклас з танців з метою збору грошей для української армії. Під час акції учасникам вдалось зібрати дві тисячі двісті вісімдесят гривень.
Про це розповіла Суспільному співорганізаторка майстер-класу Катерина Вітюк.
Повчитися корейським танцям в стилі K-pop прийшли лучани та вимушено переселені українці віком 16-20 років, - розповіла організаторка, виконувачка обов'язків директорка Молодіжного центру Волині Вероніка Міщук.
Танцям у напрямку, який популярний у Кореї, навчали у хореографічній залі обласної філармонії. На благодійний майстерклас зійшлися майже чотири десятки хлопців і дівчат, - каже Вероніка Міщук.
Танцівниця гурту "Full house", ведуча майстер-класу Марія Савула каже: хореографія поєднує різні стилі. Прийшла на майстерклас вимушена переселенка з Києва Юліана Сєргєєва. Каже: майже п'ять років захоплюється цим стилем, нині займається танцями у Луцьку.
Під час танцювального майстеркласу учасники мали можливість кинути гроші у благодійну скриньку. 30 квітня зібрані гроші організатори передадуть фонду "Повертайся живим", - говорить співорганізаторка майстер-класу Катерина Вітюк.
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Про це розповіла Суспільному співорганізаторка майстер-класу Катерина Вітюк.
Повчитися корейським танцям в стилі K-pop прийшли лучани та вимушено переселені українці віком 16-20 років, - розповіла організаторка, виконувачка обов'язків директорка Молодіжного центру Волині Вероніка Міщук.
Танцям у напрямку, який популярний у Кореї, навчали у хореографічній залі обласної філармонії. На благодійний майстерклас зійшлися майже чотири десятки хлопців і дівчат, - каже Вероніка Міщук.
Танцівниця гурту "Full house", ведуча майстер-класу Марія Савула каже: хореографія поєднує різні стилі. Прийшла на майстерклас вимушена переселенка з Києва Юліана Сєргєєва. Каже: майже п'ять років захоплюється цим стилем, нині займається танцями у Луцьку.
Під час танцювального майстеркласу учасники мали можливість кинути гроші у благодійну скриньку. 30 квітня зібрані гроші організатори передадуть фонду "Повертайся живим", - говорить співорганізаторка майстер-класу Катерина Вітюк.
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