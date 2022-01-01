У Луцьку зібрали гроші на ЗСУ під час танцювального майстеркласу. ВІДЕО





Про це розповіла Катерина Вітюк.



Повчитися корейським танцям в стилі K-pop прийшли лучани та вимушено переселені українці віком 16-20 років, - розповіла організаторка, виконувачка обов'язків директорка Молодіжного центру Волині Вероніка Міщук.



Танцям у напрямку, який популярний у Кореї, навчали у хореографічній залі обласної філармонії. На благодійний майстерклас зійшлися майже чотири десятки хлопців і дівчат, - каже Вероніка Міщук.



Танцівниця гурту "Full house", ведуча майстер-класу Марія Савула каже: хореографія поєднує різні стилі. Прийшла на майстерклас вимушена переселенка з Києва Юліана Сєргєєва. Каже: майже п'ять років захоплюється цим стилем, нині займається танцями у Луцьку.



Під час танцювального майстеркласу учасники мали можливість кинути гроші у благодійну скриньку. 30 квітня зібрані гроші організатори передадуть фонду "Повертайся живим", - говорить співорганізаторка майстер-класу Катерина Вітюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувається благодійний майстерклас з танців з метою збору грошей для української армії. Під час акції учасникам вдалось зібрати дві тисячі двісті вісімдесят гривень.Про це розповіла Суспільному співорганізаторка майстер-класуПовчитися корейським танцям в стилі K-pop прийшли лучани та вимушено переселені українці віком 16-20 років, - розповіла організаторка, виконувачка обов'язків директорка Молодіжного центру ВолиніТанцям у напрямку, який популярний у Кореї, навчали у хореографічній залі обласної філармонії. На благодійний майстерклас зійшлися майже чотири десятки хлопців і дівчат, - каже Вероніка Міщук.Танцівниця гурту "Full house", ведуча майстер-класу Марія Савула каже: хореографія поєднує різні стилі. Прийшла на майстерклас вимушена переселенка з Києва Юліана Сєргєєва. Каже: майже п'ять років захоплюється цим стилем, нині займається танцями у Луцьку.Під час танцювального майстеркласу учасники мали можливість кинути гроші у благодійну скриньку. 30 квітня зібрані гроші організатори передадуть фонду "Повертайся живим", - говорить співорганізаторка майстер-класу Катерина Вітюк.

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