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«Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО

«Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО
Російські війська збирають додаткові сили для нових атак на сході України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже більше 23 тисяч солдатів, але не зупиняються", – розповів президент.

Він запевнив, що російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати.

"І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами. Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити у Росії, ніж загинути нашій землі", – резюмував глава держави.

Він каже, що ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів.

«Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито «господарів». Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території», - запевнив президент.


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Теги: Зеленський, звернення, війна, Росія, Україна
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