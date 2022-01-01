У ЗСУ розповіли, хто такий «Привид Києва»





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Водночас льотчик Степан Тарабалка, якого в Україні вважали Привидом Києва, насправді не збивав 40 літаків, про що ширилися численні чутки. Тарабалка загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою з російськими окупантами.



«Герой України Степан Тарабалка НЕ Привид Києва і він НЕ збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважними силами російських окупантів», – наголосили у Повітряних силах ЗСУ.



«Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!» – кажуть в командуванні.



Крім того, у Повітряних силах спростували й інші фейки, які активно ширяться Україною. Так, виявилося, що військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, хай як нам усім цього хотілося б.



До того ж, американські бомбардувальники теж не літають над Україною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про особу легендарного Привида Києва. Супергероєм виявились усі пілоти 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил.Про це йдеться у Фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.Водночас льотчик, якого в Україні вважали Привидом Києва, насправді не збивав 40 літаків, про що ширилися численні чутки. Тарабалка загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою з російськими окупантами.«Герой України Степан Тарабалка НЕ Привид Києва і він НЕ збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважними силами російських окупантів», – наголосили у Повітряних силах ЗСУ.«Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!» – кажуть в командуванні.Крім того, у Повітряних силах спростували й інші фейки, які активно ширяться Україною. Так, виявилося, що військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, хай як нам усім цього хотілося б.До того ж, американські бомбардувальники теж не літають над Україною.

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