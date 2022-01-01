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У ЗСУ розповіли, хто такий «Привид Києва»

У ЗСУ розповіли, хто такий «Привид Києва»
Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про особу легендарного Привида Києва. Супергероєм виявились усі пілоти 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил.

Про це йдеться у Фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.

Водночас льотчик Степан Тарабалка, якого в Україні вважали Привидом Києва, насправді не збивав 40 літаків, про що ширилися численні чутки. Тарабалка загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою з російськими окупантами.

«Герой України Степан Тарабалка НЕ Привид Києва і він НЕ збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважними силами російських окупантів», – наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

«Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!» – кажуть в командуванні.

Крім того, у Повітряних силах спростували й інші фейки, які активно ширяться Україною. Так, виявилося, що військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, хай як нам усім цього хотілося б.

До того ж, американські бомбардувальники теж не літають над Україною.

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Теги: привид Києва
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