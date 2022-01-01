Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні

Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.

У Брюсселі вже обробили частину переданих Україною документів (опитувальника) і роботу влади держави оцінили високо, пише ТСН.

Вона уточнила, що в ЄС високо оцінили роботу української сторони з документами, які стосуються політичної складової, демократичних інституцій, прав людини та реформ. Стефанішина також повідомила, що до кінця наступного тижня Україна планує передати Євросоюзу книгу державності.

Віцепрем’єрка наголосила, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата", – заявила Стефанішина.

Вона додала, що на сьогодні тривають переговори з різними країнами ЄС і відбувається серйозний злам, тому ті країни, які скептично ставилися або ставляться до європейської перспективи України, змінять свою позицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кадидат у члени ЄС, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні
Сьогодні, 02:40
У ЗСУ розповіли, хто такий «Привид Києва»
Сьогодні, 01:30
На Сході ЗСУ відбили 9 атак російських окупантів
Сьогодні, 00:44
«Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:03
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО «Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:03
На Донбасі ведуться активні бої: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00 На Донбасі ведуться активні бої: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00
30 квітень, 19:22
Обмін полоненими: додому повернули 14 українців Обмін полоненими: додому повернули 14 українців
30 квітень, 18:15
На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах На Запоріжжі – запеклі бої: як минула ніч в різних регіонах
30 квітень, 10:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні
Сьогодні, 02:40
 0
У ЗСУ розповіли, хто такий «Привид Києва»
Сьогодні, 01:30
 0
На Сході ЗСУ відбили 9 атак російських окупантів
Сьогодні, 00:44
 0
«Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву», – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:03
 0
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8