Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні

Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.



У Брюсселі вже обробили частину переданих Україною документів (опитувальника) і роботу влади держави оцінили високо, пише



Вона уточнила, що в ЄС високо оцінили роботу української сторони з документами, які стосуються політичної складової, демократичних інституцій, прав людини та реформ. Стефанішина також повідомила, що до кінця наступного тижня Україна планує передати Євросоюзу книгу державності.



Віцепрем’єрка наголосила, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.



"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата", – заявила Стефанішина.



Вона додала, що на сьогодні тривають переговори з різними країнами ЄС і відбувається серйозний злам, тому ті країни, які скептично ставилися або ставляться до європейської перспективи України, змінять свою позицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віцепрем'єрка з питань євроінтеграціїзаявила, що на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.У Брюсселі вже обробили частину переданих Україною документів (опитувальника) і роботу влади держави оцінили високо, пише ТСН Вона уточнила, що в ЄС високо оцінили роботу української сторони з документами, які стосуються політичної складової, демократичних інституцій, прав людини та реформ. Стефанішина також повідомила, що до кінця наступного тижня Україна планує передати Євросоюзу книгу державності.Віцепрем’єрка наголосила, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата в члени ЄС вже у червні."Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата", – заявила Стефанішина.Вона додала, що на сьогодні тривають переговори з різними країнами ЄС і відбувається серйозний злам, тому ті країни, які скептично ставилися або ставляться до європейської перспективи України, змінять свою позицію.

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