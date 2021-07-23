Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції





Про це



Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.



Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.



"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.



Зазначимо, Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Шведське радіо".Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак."Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.Зазначимо, Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

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