Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції
Сьогодні, 06:00
Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Шведське радіо".
Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.
Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.
"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.
Зазначимо, Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.
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Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Шведське радіо".
Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.
Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.
"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.
Зазначимо, Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.
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