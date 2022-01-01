З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців
Сьогодні, 08:20
Кількість біженців із України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, наближається до 5,5 мільйона осіб.
Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише ТСН.
Зазначають, що, станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб.
Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей. До Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до росії – понад 656 тис., Угорщини — майже 520 тис., до Молдови — понад 443 тис., до Словаччини — майже 372 тис. і до білорусі — понад 25 тис. осіб.
Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.
Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише ТСН.
Зазначають, що, станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб.
Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей. До Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до росії – понад 656 тис., Угорщини — майже 520 тис., до Молдови — понад 443 тис., до Словаччини — майже 372 тис. і до білорусі — понад 25 тис. осіб.
Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.
Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зберігається загроза провокацій ворога на кордоні з Білоруссю, – Генштаб ЗСУ. ЗВЕДЕННЯ
Сьогодні, 09:07
З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців
Сьогодні, 08:20
На Волині донорів закликають здавати кров
Сьогодні, 07:00
Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції
Сьогодні, 06:00
Буча отримає пів мільйона євро на відновлення від Італії
Сьогодні, 04:49
Медіа