З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців

З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців
Кількість біженців із України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, наближається до 5,5 мільйона осіб.

Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише ТСН.

Зазначають, що, станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб.

Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей. До Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до росії – понад 656 тис., Угорщини — майже 520 тис., до Молдови — понад 443 тис., до Словаччини — майже 372 тис. і до білорусі — понад 25 тис. осіб.

Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.

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Теги: біженці, Україна, ООН
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