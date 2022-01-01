З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців





Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише



Зазначають, що, станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб.



Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей. До Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до росії – понад 656 тис., Угорщини — майже 520 тис., до Молдови — понад 443 тис., до Словаччини — майже 372 тис. і до білорусі — понад 25 тис. осіб.



Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.



Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість біженців із України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, наближається до 5,5 мільйона осіб.Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише ТСН Зазначають, що, станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб.Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей. До Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до росії – понад 656 тис., Угорщини — майже 520 тис., до Молдови — понад 443 тис., до Словаччини — майже 372 тис. і до білорусі — понад 25 тис. осіб.Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.

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