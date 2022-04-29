На Волині донорів закликають здавати кров





Про це



Це можна зробити за адресою: місто Володимир, вулиця Северина Наливайка, 18. Телефон (3342) 38593.



Нагадують, що забір крові на території Волинської області проводять у містах: Володимир, Ковель та Луцьк.



На сьогодні лікарняний банк крові Нововолинської лікарні має 190 доз компонентів крові та налічує 300 донорів. Щотижня 10 з них здають кров у Володимир-Волинській міській станції переливання крові.



Охочі стати донорами можуть звертатися за телефоном: 067 756 09 34 – Володимир Миколайович Середюк (лікарняний банк крові КНП «НЦМЛ»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з гострою потребою створення належних запасів донорської крові та її компонентів у період воєнного стану КП «Волинський обласний центр служби крові» (Володимир-Волинський відділ трансфузійної допомоги) закликає громадян здати кров.Про це повідомляє міська рада Нововолинська.Це можна зробити за адресою: місто Володимир, вулиця Северина Наливайка, 18. Телефон (3342) 38593.Нагадують, що забір крові на території Волинської області проводять у містах: Володимир, Ковель та Луцьк.На сьогодні лікарняний банк крові Нововолинської лікарні має 190 доз компонентів крові та налічує 300 донорів. Щотижня 10 з них здають кров у Володимир-Волинській міській станції переливання крові.Охочі стати донорами можуть звертатися за телефоном: 067 756 09 34 –(лікарняний банк крові КНП «НЦМЛ»).

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