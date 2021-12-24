У Луцьку горів автомобіль





Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.



Про пожежу рятувальників повідомили водії транспортних засобів, що проїжджали повз.



На місці події працювала чергова варта рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька.



Горіння локалізували о 20:55, ліквідували - о 20:56.



Причина пожежі наразі невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 квітня увечері на вулиці Ківерцівській у Луцьку горів легковий автомобіль.Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.Про пожежу рятувальників повідомили водії транспортних засобів, що проїжджали повз.На місці події працювала чергова варта рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька.Горіння локалізували о 20:55, ліквідували - о 20:56.Причина пожежі наразі невідома.

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