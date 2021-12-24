У Луцьку горів автомобіль

У Луцьку горів автомобіль
30 квітня увечері на вулиці Ківерцівській у Луцьку горів легковий автомобіль.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.

Про пожежу рятувальників повідомили водії транспортних засобів, що проїжджали повз.

На місці події працювала чергова варта рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька.

Горіння локалізували о 20:55, ліквідували - о 20:56.

Причина пожежі наразі невідома.

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Теги: пожежа, автомобіль, Луцьк
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Коментарі 1
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не рятувальників повідомили, а рятувальникам повідомили. вчіть мову, журналюшки
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