У Луцьку горів автомобіль
Сьогодні, 21:51
30 квітня увечері на вулиці Ківерцівській у Луцьку горів легковий автомобіль.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Про пожежу рятувальників повідомили водії транспортних засобів, що проїжджали повз.
На місці події працювала чергова варта рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька.
Горіння локалізували о 20:55, ліквідували - о 20:56.
Причина пожежі наразі невідома.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Про пожежу рятувальників повідомили водії транспортних засобів, що проїжджали повз.
На місці події працювала чергова варта рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька.
Горіння локалізували о 20:55, ліквідували - о 20:56.
Причина пожежі наразі невідома.
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Коментарі 1
не рятувальників повідомили, а рятувальникам повідомили. вчіть мову, журналюшки
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