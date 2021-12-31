У Луцьку влаштували акцію на підтримку людей, які перебувають у Маріуполі
Сьогодні, 17:00
На Театральному майдані Луцька відбулась акція на підтримку жителів та військових, які від початку березня перебувають в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі.
На акцію прийшли більше сотні учасників, — розповіла Суспільному одна із організаторок Ніка Міщук.
Акцію організували 30 квітня, тривала вона пів години. Її учасники влаштували чотири символічні перформанси, — каже організаторка.
На першому була мати з немовлям, на другому українські військові ділилися своїми харчами із дітьми, які нині перебувають у Маріуполі, на третьому — загибла жінка похилого віку та на четвертому учасники акції вишли з зав'язаними очима та плакатами із написами "Глибоко стурбовані".
Учасники акції хотіли привернути увагу громадськості до того, що нині на заводі "Азовсталь" у Маріуполі знаходяться українські військові, поранені та мирні жителі — діти, жінки, люди похилого віку та їх потрібно евакуювати, — говорить Ніка Міщук.
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На акцію прийшли більше сотні учасників, — розповіла Суспільному одна із організаторок Ніка Міщук.
Акцію організували 30 квітня, тривала вона пів години. Її учасники влаштували чотири символічні перформанси, — каже організаторка.
На першому була мати з немовлям, на другому українські військові ділилися своїми харчами із дітьми, які нині перебувають у Маріуполі, на третьому — загибла жінка похилого віку та на четвертому учасники акції вишли з зав'язаними очима та плакатами із написами "Глибоко стурбовані".
Учасники акції хотіли привернути увагу громадськості до того, що нині на заводі "Азовсталь" у Маріуполі знаходяться українські військові, поранені та мирні жителі — діти, жінки, люди похилого віку та їх потрібно евакуювати, — говорить Ніка Міщук.
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