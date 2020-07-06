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На Херсонщині окупанти встановили пам’ятник Леніну

На Херсонщині окупанти встановили пам’ятник Леніну
В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.

"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0", - написав Федоров.

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Теги: пам'ятник Леніну, Нова Каховка
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