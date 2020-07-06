На Херсонщині окупанти встановили пам’ятник Леніну





Про це Михайло Федоров у Telegram.



"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0", - написав Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.Про це повідомив віцепрем'єру Telegram."Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0", - написав Федоров.

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