На Херсонщині окупанти встановили пам’ятник Леніну
Сьогодні, 15:45
В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.
Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.
"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0", - написав Федоров.
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Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.
"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленинопад 2.0", - написав Федоров.
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