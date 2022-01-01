У РФ прогримів вибух на пороховому заводі, де виробляють заряди до ППО та системи «Град»





За інформацією Держінспекції праці у Пермському краї, НП сталася 1 травня, пише



Як розповіли очевидці події, вони почули хлопок, від якого затряслися вікна, і побачили стовп густого диму.



Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" і комплексів ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російській Пермі на пороховому заводі прогримів вибух і виникла пожежа. Загинули двоє робітників, ще один - з травмами у лікарні.За інформацією Держінспекції праці у Пермському краї, НП сталася 1 травня, пише УНІАН Як розповіли очевидці події, вони почули хлопок, від якого затряслися вікна, і побачили стовп густого диму.Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" і комплексів ППО.

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