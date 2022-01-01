У РФ прогримів вибух на пороховому заводі, де виробляють заряди до ППО та системи «Град»
Сьогодні, 17:45
У російській Пермі на пороховому заводі прогримів вибух і виникла пожежа. Загинули двоє робітників, ще один - з травмами у лікарні.
За інформацією Держінспекції праці у Пермському краї, НП сталася 1 травня, пише УНІАН.
Як розповіли очевидці події, вони почули хлопок, від якого затряслися вікна, і побачили стовп густого диму.
Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" і комплексів ППО.
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За інформацією Держінспекції праці у Пермському краї, НП сталася 1 травня, пише УНІАН.
Як розповіли очевидці події, вони почули хлопок, від якого затряслися вікна, і побачили стовп густого диму.
Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" і комплексів ППО.
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