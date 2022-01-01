В ОП розробили план економічного відновлення України





Про це Андрій Єрмак.



План побудований на 9 ключових принципах:



Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. "Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікуємо на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади", – зазначив Єрмак.



Отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.



Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. "По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу", – йдеться у повідомленні.



Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. "Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Вже є перші результати - між Україною та Польщею підписаний відповідний меморандум", – зазначив голова ОП.



Перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку.



Розвиток вітчизняного ВПК. "Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій", – повідомив він.



Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. Ставиться мета за 3-5 років отримати енергетичну самостійність.



Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".



Локалізація не менше 60%. "У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність", – йдеться у повідомленні.



Єрмак додав, що план був презентований у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда Офісу президента та уряду розробила план економічного відновлення України.Про це повідомив голова Офісу президентаПлан побудований на 9 ключових принципах:Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. "Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікуємо на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади", – зазначив Єрмак.Отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. "По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу", – йдеться у повідомленні.Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. "Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Вже є перші результати - між Україною та Польщею підписаний відповідний меморандум", – зазначив голова ОП.Перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку.Розвиток вітчизняного ВПК. "Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій", – повідомив він.Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. Ставиться мета за 3-5 років отримати енергетичну самостійність.Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".Локалізація не менше 60%. "У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність", – йдеться у повідомленні.Єрмак додав, що план був презентований у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради.

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