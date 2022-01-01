В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка

Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим.



Про це



Керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини («Роспотребнадзор») доручено:



- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;



- до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.



Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах.



Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головний державний санітарний лікар Росіїпідписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини («Роспотребнадзор») доручено:- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;- до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах.Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї».

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