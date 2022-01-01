Затримання у Луцьку жінки, яка «ставила мітки»: чим завершився резонанс перших днів великої війни





Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, який розвиток подій був у цьому інциденті.



Виявилося, що інформація про те, що жінка розставляла мітки на «замовлення» ворога, узагалі не підтвердилася, тож після з’ясування обставин поліцейські її відпустили.



Нагадаємо, 26 лютого до військовослужбовців Нацгвардії звернулися небайдужі громадяни з інформацією про те, що на вулиці Задворецькій невідома



Жінку нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області.



Вона не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну (26 лютого) у Луцьку затримали жінку, яка, за словами нацгвардійців, ставила мітки. Тоді жінку передали поліції для з’ясування обставин, а ситуація викликала неабиякий розголос серед лучан.поцікавилося, який розвиток подій був у цьому інциденті.Виявилося, що інформація про те, що жінка розставляла мітки на «замовлення» ворога, узагалі не підтвердилася, тож після з’ясування обставин поліцейські її відпустили.Нагадаємо, 26 лютого до військовослужбовців Нацгвардії звернулися небайдужі громадяни з інформацією про те, що на вулиці Задворецькій невідома жінка ставить мітки у вигляді трикутника на проїжджій частині.Жінку нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області.Вона не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».

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