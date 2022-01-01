 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Затримання у Луцьку жінки, яка «ставила мітки»: чим завершився резонанс перших днів великої війни

Затримання у Луцьку жінки, яка «ставила мітки»: чим завершився резонанс перших днів великої війни
На третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну (26 лютого) у Луцьку затримали жінку, яка, за словами нацгвардійців, ставила мітки. Тоді жінку передали поліції для з’ясування обставин, а ситуація викликала неабиякий розголос серед лучан.

Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, який розвиток подій був у цьому інциденті.

Виявилося, що інформація про те, що жінка розставляла мітки на «замовлення» ворога, узагалі не підтвердилася, тож після з’ясування обставин поліцейські її відпустили.

Нагадаємо, 26 лютого до військовослужбовців Нацгвардії звернулися небайдужі громадяни з інформацією про те, що на вулиці Задворецькій невідома жінка ставить мітки у вигляді трикутника на проїжджій частині.

Жінку нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області.

Вона не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: «Щоб у вас все було добре».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка
Сьогодні, 17:30
Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ
Сьогодні, 16:25
Білорус командував підрозділом російських окупантів у Бучі і вбив чотирьох цивільних, – ЗМІ
Сьогодні, 15:59
Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського «гуманітарного вантажу», – Андрющенко
Сьогодні, 15:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка
Сьогодні, 17:30
В ОП розробили план економічного відновлення України
Сьогодні, 17:23
Затримання у Луцьку жінки, яка «ставила мітки»: чим завершився резонанс перших днів великої війни
Сьогодні, 17:11
Судитимуть волинського поліцейського, який вимагав із вебкам-моделей майже 3000 доларів
Сьогодні, 16:55
Як дефіцит пального вплинув на транспортні перевезення у Луцьку і на Волині
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка
Сьогодні, 17:30
Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ
Сьогодні, 16:25
Білорус командував підрозділом російських окупантів у Бучі і вбив чотирьох цивільних, – ЗМІ Білорус командував підрозділом російських окупантів у Бучі і вбив чотирьох цивільних, – ЗМІ
Сьогодні, 15:59
Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського «гуманітарного вантажу», – Андрющенко Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського «гуманітарного вантажу», – Андрющенко
Сьогодні, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, – розвідка
Сьогодні, 17:30
 0
В ОП розробили план економічного відновлення України
Сьогодні, 17:23
 0
Затримання у Луцьку жінки, яка «ставила мітки»: чим завершився резонанс перших днів великої війни
Сьогодні, 17:11
 0
Судитимуть волинського поліцейського, який вимагав із вебкам-моделей майже 3000 доларів
Сьогодні, 16:55
 0
Як дефіцит пального вплинув на транспортні перевезення у Луцьку і на Волині
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8