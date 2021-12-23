Як дефіцит пального вплинув на транспортні перевезення у Луцьку і на Волині

Як дефіцит пального вплинув на транспортні перевезення у Луцьку і на Волині
Дочекатися маршрутку на луцьких зупинках стало дещо складніше, на міжміських напрямках – зриви, а на заправках – черги та обмеження на кількість пального.

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з'ясувати, як дефіцит пального вплинув на функціонування системи міського громадського транспорту, а також роботу перевізників, автобуси яких курсують областю.

Голова правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Інеса Корнейчук розповідає: наразі проблеми спостерігають у тих перевізників, які заправляються дизпаливом у Ковелі. Річ у тім, що у місті діє обмеження – 10 літрів. Заправитися, каже, стає неможливо, відповідно заплановані маршрути можуть на рейс не вийти.

«Дійсно є проблема, зриви будуть. Уже сьогодні з Хмельницького на Ковель перевізник виїхати не може», – розповідає Інеса Корнейчук.

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Перевізник Михайло Яцишин це підтверджує. Чоловік каже: через відсутність дизельного пального на ринку пасажирських перевезень – повний колапс.

«Основні продавці: WOG та ОККО обмежили продаж до 5 літрів в одні руки. Якщо маєш картки PRIDE або Fishka – 10 літрів. З такою кількістю пального автобус нікуди не поїде. Якщо рейс виконується у Львів, Буковель, Франківськ, Вінницю, водій має мати повний бак дизельного пального. Більше того, маємо повну цінову невідповідність: коли на стелі – 42,69 грн/л, то по перерахунку продають за 45-47 гривень», – зауважує Михайло Яцишин.

Однак він переконаний: це ще пів біди, найбільша проблема – відсутність пального.

«Тут аби наявність маршруту взагалі забезпечити по напрямках, не говорячи вже про його регулярність. Ми зливаємо дизельне пальне з усіх баків, якщо воно там є, заправляємо і відправляємо один автобус», – розповідає перевізник.

Щодо міських маршруток у Луцьку, то керівник відділу транспорту міськради Віктор Главічка каже:

«На сьогодні міське транспортне сполучення забезпечується тією кількістю автобусів, яка визначена на період воєнного стану. Наразі працює 86 маршруток і 30 тролейбусів. Перевізники заправляються на наших міських заправках. Звісно, пальне не завжди є на окремих АЗС. Однак ситуація із цим поки контрольована».

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо.




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Теги: Луцьк, маршрутки, транспорт, Ковель, автостанція, Віктор Главічка, Інеса Корнійчук
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