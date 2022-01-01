Довічно ув’язнений бандит з Луцька шиє військові жилети в тюрмі

Довічно ув’язнений бандит з Луцька шиє військові жилети в тюрмі
Луцький кримінальний авторитет 90-х Олександр Стукан, котрий наразі відбуває довічне ув'язнення, за ґратами шиє жилети для військових.

Про це повідомляє пастор Олександр Рудинець, передає "Перший".

«Наш брат Олександр довічно ув‘язнений. Вони мають швейну машину і шиють такі жилети», – пише Рудинець.

Єпископ клопотатиме про його можливе звільнення, адже вважає, що зараз засуджений міг би бути корисним у «гострих точках».

Раніше Олександр Стукан неодноразово звертався до суду з проханням зменшити термін перебування за ґратами, проте суд залишив покарання у вигляді довічного ув‘язнення.

Нагадаємо, кримінального авторитета 90-х Олександра Стукана звинувачували у ряді злочинів, пов'язаних з організацією групової злочинності. Майже 20 років він перебуває за ґратами у спеціальній колонії для осіб, засуджених на пожиттєвий термін, яка знаходиться на околиці Рівного.

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Теги: бандит, кримінальний авторитет, Луцьк, шиє жилети
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