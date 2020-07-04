У львівській лікарні одружилася пара з Лисичанська: жінці-медику відірвало ноги міною
Сьогодні, 16:30
У Львові у палаті однієї із лікарень одружилася пара із Лисичанська. 23-річна дівчина-медсестра втратила ноги наприкінці березня. Наречений Віктор кружляв кохану Оксану на руках.
Про вражаючу історію розповіли на сторінці Першого медичного об'єднання міста Львова.
Ноги жінка втратила 27 березня. Оксана з Віктором поверталися додому знайомою стежкою. Вона йшла попереду, він за нею. Пролунав вибух. Віктор дивом не постраждав, а от Оксані відірвало ноги та чотири пальці лівої руки.
Першу допомогу жінка отримала в лікарні Лисичанська. Там їй виконали одразу чотири операції. Далі Оксану евакуювали до Дніпра, де їй гоїли рани та готували кінцівки до протезування. І ось тиждень тому евакуаційним потягом вона прибула до Львова. Попереду у пацієнтки – реабілітація і протезування.
"Та життя не варто відкладати на потім, вирішили Оксана з Віктором, які за шість років разом так і не знайшли часу на шлюб. І це попри те, що виховують двох діток. Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сукню. Торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування - в палаті нашого Центру хірургії", - йдеться у дописі.
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Про вражаючу історію розповіли на сторінці Першого медичного об'єднання міста Львова.
Ноги жінка втратила 27 березня. Оксана з Віктором поверталися додому знайомою стежкою. Вона йшла попереду, він за нею. Пролунав вибух. Віктор дивом не постраждав, а от Оксані відірвало ноги та чотири пальці лівої руки.
Першу допомогу жінка отримала в лікарні Лисичанська. Там їй виконали одразу чотири операції. Далі Оксану евакуювали до Дніпра, де їй гоїли рани та готували кінцівки до протезування. І ось тиждень тому евакуаційним потягом вона прибула до Львова. Попереду у пацієнтки – реабілітація і протезування.
"Та життя не варто відкладати на потім, вирішили Оксана з Віктором, які за шість років разом так і не знайшли часу на шлюб. І це попри те, що виховують двох діток. Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сукню. Торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування - в палаті нашого Центру хірургії", - йдеться у дописі.
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