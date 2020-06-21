Підліток з Ковеля, який зарізав жінку та поранив двох людей, 14 років проведе за ґратами

Підліток з Ковеля, який зарізав жінку та поранив двох людей, 14 років проведе за ґратами
14 років позбавлення волі призначив суд неповнолітньому, який убив жінку в Ковелі та зазіхав на життя ще двох людей 3 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав неповнолітнього жителя Ковеля винуватим в умисному вбивстві жінки та у закінченому замаху на умисне вбивство ще двох людей (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України) і призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 3 жовтня 2019 року 14-річний ковельчанин зайшов в оселю до сусідів та накинувся на них із ножем.

Єдиний удар у серце 41-річної жінки став фатальним, вона померла на місці.

Її 44-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він встиг вибити ніж та відігнати зловмисника від 15-річної доньки, яку той двічі порізав у ході переслідування.

Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.

Згідно з вироком суду, наступні 14 років він проведе за ґратами.

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Теги: Ковель, різанина, школяр, хлопець, суд, в'язниця
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