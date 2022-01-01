Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського «гуманітарного вантажу», – Андрющенко





Про це Петро Андрющенко.



"Станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Оговорімо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм.



Як не дико це звучить – в вантажівках «гуманітраного вантажу». Тобто, ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих. В разі великого скупічення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих",- йдеться в повідомленні.



Андрющенко наголосив, що за поперденьою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але цю інформацію ще уточнюють.



"Жахлива «оптимізація» логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії", - написав радник міського голови Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни у вантажівках, які привозять "гумдопомогу", вивозять тіла загиблих маріупольців.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя"Станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Оговорімо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм.Як не дико це звучить – в вантажівках «гуманітраного вантажу». Тобто, ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих. В разі великого скупічення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих",- йдеться в повідомленні.Андрющенко наголосив, що за поперденьою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але цю інформацію ще уточнюють."Жахлива «оптимізація» логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії", - написав радник міського голови Маріуполя.

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