Окупанти вивозять тіла вбитих жителів Маріуполя у вантажівках з-під російського «гуманітарного вантажу», – Андрющенко
Сьогодні, 15:27
Росіяни у вантажівках, які привозять "гумдопомогу", вивозять тіла загиблих маріупольців.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Оговорімо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм.
Як не дико це звучить – в вантажівках «гуманітраного вантажу». Тобто, ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих. В разі великого скупічення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих",- йдеться в повідомленні.
Андрющенко наголосив, що за поперденьою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але цю інформацію ще уточнюють.
"Жахлива «оптимізація» логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії", - написав радник міського голови Маріуполя.
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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Оговорімо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм.
Як не дико це звучить – в вантажівках «гуманітраного вантажу». Тобто, ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих. В разі великого скупічення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих",- йдеться в повідомленні.
Андрющенко наголосив, що за поперденьою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але цю інформацію ще уточнюють.
"Жахлива «оптимізація» логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії", - написав радник міського голови Маріуполя.
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