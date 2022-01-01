Білорус командував підрозділом російських окупантів у Бучі і вбив чотирьох цивільних, – ЗМІ
Сьогодні, 15:59
Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру білорусу Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв щонайменше чотирьох цивільних у Бучі.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
Йдеться про чотирьох чоловіків, тіла яких лежали біля будівельних матеріалів на одній з вулиць в Бучі. У декого з чоловіків були звʼязані за спиною руки, відтак, вони були заручниками. Вбивство сталося 18 березня, однак тіла пролежали аж до початку квітня, поки в місто не увійшли українські військові та правоохоронці.
Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний білорус Сергій Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі. Декого з мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці.
Момент вбивства бачили кілька свідків. Один з них зміг навіть записати на відео ці події, де видно місце розстрілу і момент, коли один з окупантів піднімає руку зі зброєю і потім лунає постріл.
Свідки впізнали Сергія Колоцея на відеозаписі з білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як мародери відправляли награбоване в Україні майно своїм родичам до Росії. Згідно з поштовими документами та відеозаписом, Колоцей відправляв в місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля.
Підозрюваний Колоцей народився і виріс у білоруському місті Мозир. Тривалий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.
За даними прокуратури, Колоцей має стосунок до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів, він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.
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Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
Йдеться про чотирьох чоловіків, тіла яких лежали біля будівельних матеріалів на одній з вулиць в Бучі. У декого з чоловіків були звʼязані за спиною руки, відтак, вони були заручниками. Вбивство сталося 18 березня, однак тіла пролежали аж до початку квітня, поки в місто не увійшли українські військові та правоохоронці.
Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний білорус Сергій Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі. Декого з мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці.
Момент вбивства бачили кілька свідків. Один з них зміг навіть записати на відео ці події, де видно місце розстрілу і момент, коли один з окупантів піднімає руку зі зброєю і потім лунає постріл.
Свідки впізнали Сергія Колоцея на відеозаписі з білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як мародери відправляли награбоване в Україні майно своїм родичам до Росії. Згідно з поштовими документами та відеозаписом, Колоцей відправляв в місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля.
Підозрюваний Колоцей народився і виріс у білоруському місті Мозир. Тривалий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.
За даними прокуратури, Колоцей має стосунок до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів, він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.
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