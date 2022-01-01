Росіяни знищили гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни

Росіяни знищили гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни
Після обстрілу російських військ один із найкращих освітніх закладів Луганщини, Лисичанська гімназія, згорів вщент.

Про це повідомив глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

1 травня внаслідок прицільного обстрілу по гімназії почалася пожежа. За декілька годин вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури. Її збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

"Входила до топ-100 найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у", - каже Гайдай.

Гайдай нагадує, що гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України.

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Теги: гімназія, Луганщина, війна Росія, окупанти, зруйнували гімназію
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