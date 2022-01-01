Росіяни знищили гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни
Сьогодні, 14:54
Після обстрілу російських військ один із найкращих освітніх закладів Луганщини, Лисичанська гімназія, згорів вщент.
Про це повідомив глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram.
1 травня внаслідок прицільного обстрілу по гімназії почалася пожежа. За декілька годин вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури. Її збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.
"Входила до топ-100 найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у", - каже Гайдай.
Гайдай нагадує, що гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України.
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Про це повідомив глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram.
1 травня внаслідок прицільного обстрілу по гімназії почалася пожежа. За декілька годин вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури. Її збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.
"Входила до топ-100 найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у", - каже Гайдай.
Гайдай нагадує, що гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України.
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