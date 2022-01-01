У Ковелі на благодійному футбольному турнірі зібрали понад 75 тисяч гривень на ЗСУ





Про це на Ігор Чайка.



Під час проведення цього фестивалю учасника вдалося зібрати 75 тисяч 430 гривень.



"З яких 8 тисяч гривень зібрали наші прекрасні діти, які пропонували всім охочим придбати печиво з патріотичною символікою.

Пишаюся вами і дякую! Кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ!", - написав Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі відбувся дводенний благодійний футбольний турнір Кубок вільних людей.Про це на своїй сторінці написавПід час проведення цього фестивалю учасника вдалося зібрати 75 тисяч 430 гривень."З яких 8 тисяч гривень зібрали наші прекрасні діти, які пропонували всім охочим придбати печиво з патріотичною символікою.Пишаюся вами і дякую! Кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ!", - написав Чайка.

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