У Ковелі на благодійному футбольному турнірі зібрали понад 75 тисяч гривень на ЗСУ

У Ковелі на благодійному футбольному турнірі зібрали понад 75 тисяч гривень на ЗСУ
У Ковелі відбувся дводенний благодійний футбольний турнір Кубок вільних людей.

Про це на своїй сторінці написав Ігор Чайка.

Під час проведення цього фестивалю учасника вдалося зібрати 75 тисяч 430 гривень.

"З яких 8 тисяч гривень зібрали наші прекрасні діти, які пропонували всім охочим придбати печиво з патріотичною символікою.
Пишаюся вами і дякую! Кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ!", - написав Чайка.

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Теги: Ковель, футбольний турнір, благодійний турнір
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