Яка наразі ситуація на пунктах пропуску на Волині





Про це Маргарита Вершиніна.



Прикордонники оформили на виїзд три тисячі українців, на в'їзд – п’ять тисяч.



Кордони області непорушні, – додала речниця. У пунктах пропуску з Польщею прикордонники фіксують черги з авто, які українці везуть на розмитнення. Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 12:00 2 травня на двох пунктах пропуску накопичилися до пів тисячі авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу через міжнародні пункти пропуску з Польщею на Волині кількість людей, які повернулися в Україну – більша, ніж тих, хто виїхав закордон.Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загонуПрикордонники оформили на виїзд три тисячі українців, на в'їзд – п’ять тисяч.Кордони області непорушні, – додала речниця. У пунктах пропуску з Польщею прикордонники фіксують черги з авто, які українці везуть на розмитнення. Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 12:00 2 травня на двох пунктах пропуску накопичилися до пів тисячі авто.

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