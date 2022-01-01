Яка наразі ситуація на пунктах пропуску на Волині
Сьогодні, 13:53
За минулу добу через міжнародні пункти пропуску з Польщею на Волині кількість людей, які повернулися в Україну – більша, ніж тих, хто виїхав закордон.
Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Прикордонники оформили на виїзд три тисячі українців, на в'їзд – п’ять тисяч.
Кордони області непорушні, – додала речниця. У пунктах пропуску з Польщею прикордонники фіксують черги з авто, які українці везуть на розмитнення. Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 12:00 2 травня на двох пунктах пропуску накопичилися до пів тисячі авто.
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Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Прикордонники оформили на виїзд три тисячі українців, на в'їзд – п’ять тисяч.
Кордони області непорушні, – додала речниця. У пунктах пропуску з Польщею прикордонники фіксують черги з авто, які українці везуть на розмитнення. Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 12:00 2 травня на двох пунктах пропуску накопичилися до пів тисячі авто.
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